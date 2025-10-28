Visita al Duomo di Cropani: cultura e bellezza in Calabria

La cittadina di Cropani ha recentemente ospitato un evento dedicato alla cultura e alla bellezza. Angelino Grano, presidente della Pro Loco, ha espresso la sua soddisfazione per la giornata, che ha attratto molti appassionati provenienti dalla provincia di Crotone.

I visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare il Duomo, considerato uno dei luoghi più suggestivi della zona. Guida della visita è stata Luana Guzzetti, che ha sostituito Luigi Stanizzi, la cui assenza è dovuta a un infortunio. Grazie alla sua esperienza, gli ospiti hanno potuto ammirare la chiesa madre e scoprire curiosità e dettagli che ne arricchiscono la storia.

Durante la visita, i partecipanti sono stati accolti da padre Francesco, che ha reso la giornata ancora più speciale offrendo momenti di riflessione religiosa. La Pro Loco di Cropani ha svolto un lavoro eccezionale nell’organizzare l’evento e nell’accogliere i visitatori con la calda ospitalità tipica della Calabria.

Tra gli ospiti, era presente il senatore Maurizio Mesoraca, che ha condiviso la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per la straordinaria visita al Duomo. La giornata è stata caratterizzata dall’entusiasmo e dalla meraviglia dei partecipanti, testimoniando il grande successo di questa iniziativa turistica e culturale.