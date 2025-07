Vision Quest: la serie Marvel che riporta Visione in scena

La nuova serie Marvel, spin-off di WandaVision, intitolata Vision Quest, si avvicina alla sua conclusione produttiva. Protagonista del progetto, Paul Bettany riprenderà il ruolo di Visione, un personaggio che ha catturato l’attenzione del pubblico nel Marvel Cinematic Universe.

Le riprese si stanno concludendo ai Pinewood Studios di Londra e si prevede che finiscano la prossima settimana, dopo un’intensa fase di lavoro. La trama della serie proseguirà le avventure di Visione, lasciate in sospeso alla fine di WandaVision. Anche se non è stata annunciata una data ufficiale di uscita su Disney+, si ipotizza che il debutto possa avvenire nel 2026. I fan sono in trepidante attesa di un prodotto di alta qualità, grazie anche ai successi precedenti della Marvel.

Vision Quest, ideata da Terry Matalas, noto per il suo lavoro su Star Trek: Picard, comprenderà otto episodi. La serie esplorerà più a fondo la personalità di Visione, mettendo in rilievo le sue complesse sfumature umane. Si parla anche della possibile introduzione di Speed, il secondogenito di Scarlet Witch, sebbene la sua presenza non sia stata confermata.

Il cast sarà guidato da Paul Bettany, affiancato da Emily Hampshire nei panni di E.D.I.T.H., T’Nia Miller come Jocasta, e James Spader, che tornerà a prestare la voce a Ultron. Recenti voci di corridoio indicano che Ultron potrebbe riemergere in altri progetti del MCU. La connessione narrativa con WandaVision è l’unico elemento certo al momento, lasciando intravedere sviluppi intriganti per i fan della saga.