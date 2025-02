Visibilia, oggi Santanchè in Aula: cosa fa Fratelli d’Italia

Il caso di Daniela Santanchè è tornato al centro dell’attenzione politica, con la discussione della mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati. Santanchè, ministra del Turismo e membro di Fratelli d’Italia, è sotto processo per false comunicazioni sociali legate alla sua società Visibilia. Nonostante la sua presenza in Aula, non è previsto alcun intervento a suo favore da parte dei suoi colleghi di partito.

Secondo fonti interne a Fratelli d’Italia, la decisione di non sostenere Santanchè in Aula è stata presa per coerenza con la precedente mozione di sfiducia, nella quale nessun esponente del partito si era schierato in sua difesa. La motivazione principale è stata il timore che il silenzio potesse essere interpretato come isolamento della ministra.

Sia la premier Giorgia Meloni che il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno suggerito a Santanchè di valutare la sua posizione giudiziaria in relazione ai suoi impegni ministeriali. La ministra, tuttavia, ha espresso la sua determinazione nel proseguire il lavoro, affermando che si dimetterebbe solo su richiesta del premier. Recentemente ha dichiarato di essere tranquilla riguardo all’udienza del processo.

La mozione di sfiducia risulta anche un test per l’unità delle opposizioni. Il Partito Democratico sembra intenzionato a votarla senza sottoscrivere il documento, mentre Alleanza Verdi-Sinistra sosterrà la mozione. Italia Viva e Azione hanno manifestato posizioni diverse, con Azione contraria alle mozioni di sfiducia, pur confermando il voto contro Santanchè.