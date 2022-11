Visco: su inflazione in Ue risposta diversa da USA

– La BCE deve dare una risposta “diversa da quella di Usa e Gran Bretagna” per combattere l’inflazione. Lo ha ribadito il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco alla lectio magistralis dell’ex numero uno della Boe Mervyn King che ha ricevuto il Premio Bancor 2022, istituito quest’anno dall’Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis.

Visco ha sottolineato la “grande incertezza” della situazione e riconosciuto alcuni errori di stime ad esempio sull’andamento del prezzo del gas, che stava già salendo per le politiche della Russia prima dell’invasione dell’Ucraina.

“La situazione è molto complessa e non si può richiedere alle banche centrali di risolvere le problematiche” della crisi energetica, del post pandemia e della guerra in Ucraina, dice Visco che si è detto d’accordo con Mervyn King su molti punti, ma non tutti, della sua lectio magistralis incentrata sui vantaggi della fase di rialzo dei tassi dopo l’era di tassi a zero che ha provocato, a detta dell’ex banchiere, l’inflazione e bolle speculative. Visco ha quindi aggiunto come tali problemi “vadano risolti dalla politica e dalla geopolitica”.