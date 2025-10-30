Visa potenzia i pagamenti in stablecoin e blockchain in Italia

Visa ha recentemente annunciato un significativo potenziamento della propria infrastruttura di pagamento basata su blockchain, supportando i pagamenti in stablecoin su quattro diverse blockchain. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per integrare gli asset digitali nel suo network globale di pagamenti, rispondendo alla crescente domanda da parte di istituzioni e commercianti.

Durante una conferenza sugli utili, il CEO Ryan McInerney ha evidenziato come Visa stia migliorando le proprie capacità multi-chain per garantire pagamenti rapidi e sicuri. La società prevede di supportare nuove blockchain come Stellar e Avalanche, accanto a Ethereum e Solana, amplificando così la gestione delle transazioni in stablecoin.

Questo ampliamento permetterà a Visa di ottimizzare le transazioni internazionali, rimanendo conforme alle normative vigenti. L’integrazione della tecnologia multi-chain offrirà la possibilità di elaborare pagamenti utilizzando una varietà di stablecoin, semplificando e rendendo più trasparente il processo di pagamento globale.

Visa supporterà quattro stablecoin principali, tra cui USDC e EURC, con l’intenzione di annunciare prossimamente ulteriori stablecoin legate a valute fiat. Questo avviene in seguito ai programmi pilota già avviati per testare i pagamenti transfrontalieri con Visa Direct.

Nel frattempo, Western Union ha rivelato il lancio della propria stablecoin USDPT sulla blockchain di Solana, in collaborazione con Anchorage Digital Bank, con l’obiettivo di rendere i servizi finanziari più accessibili a livello globale.

In questo contesto, Best Wallet emerge come un portafoglio non custodial multi-chain, offrendo agli utenti la gestione di più di 60 blockchain, consentendo transazioni e accessi a offerte esclusive.