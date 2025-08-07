Visa lancia la Cybersecurity Advisory Practice globale

Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali, ha recentemente ampliato la propria offerta nel campo della cybersecurity, lanciando una nuova iniziativa globale. La Visa Cybersecurity Advisory Practice è progettata per fornire ai clienti analisi approfondite dei rischi e supporto nella gestione delle minacce informatiche.

Questo nuovo servizio si propone di aiutare le aziende a identificare, valutare e affrontare le sfide legate alla sicurezza informatica. Tra le nomine significative, Jeremiah Dewey assumerà il ruolo di responsabile globale dei prodotti cyber, portando con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore.

Negli ultimi cinque anni, Visa ha investito 12 miliardi di dollari in tecnologia e infrastrutture, cercando di migliorare la cybersicurezza e prevenire frodi. Dewey guiderà lo sviluppo della suite di prodotti in questo ambito, oltre a instaurare alleanze strategiche per meglio soddisfare le esigenze dei clienti.

Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia, ha sottolineato l’importanza di adottare risorse scalabili, adatte a tutte le dimensioni di business, dall’imprenditoria locale alle grandi aziende. Carl Rutstein, capo globale dei servizi di consulenza di Visa, ha aggiunto che la cybersecurity è ora vista come un elemento cruciale per la crescita aziendale.

La Cybersecurity Advisory Practice si avvale della rete di Visa Consulting & Analytics (VCA), composta da esperti e data scientist, e offre diversi servizi. Tra questi ci sono programmi di formazione e sensibilizzazione, valutazioni della maturità nella cybersicurezza e soluzioni per prevenire attacchi mirati.

In futuro, Visa prevede di introdurre ulteriori servizi di threat intelligence e valutazioni di vulnerabilità, ampliando così il proprio impegno nella protezione degli ecosistemi di pagamento.