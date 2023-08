Visa e Mastercard si preparano ad aumentare commissioni carte di credito per gli acquisti online

– Secondo il Wall Street Journal Visa e Mastercard stanno preparando un aumento delle commissioni che molti commercianti pagano quando accettano le carte di credito dei clienti. Gli aumenti, sostiene il quotidiano newyorkese, dovrebbero prendere il via tra ottobre e aprile e riguarderebbero soprattutto gli acquisti online. L’aumento delle commissioni dovrebbero costare ai commercianti fino a 502 milioni di dollari all’anno in più. In base ai dati di Nilson Report nel 2022 il totale delle commissioni pagate dalle attività commerciali era di 93 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto a quelle del 2012

Visa, Mastercard e le grandi banche hanno spiegato che le commissioni servono a coprire i costi relativi all’innovazione e alla prevenzione delle frodi. Oggi, il titolo di Visa guadagna lo 0,6%, quello di Mastercard circa l’1%.