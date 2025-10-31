Visa amplia l’offerta di stablecoin per pagamenti globali

Visa sta accelerando la sua strategia nella finanza digitale, annunciando l’integrazione di quattro nuove stablecoin su diverse blockchain. Il CEO Ryan McInerney ha reso noto che l’azienda intende supportare nuove stablecoin in risposta alla crescente domanda di pagamenti digitali.

Durante una recente conferenza sui risultati finanziari, McInerney ha confermato l’integrazione di quattro stablecoin su quattro blockchain diverse, rafforzando così l’offerta di servizi crypto di Visa. Questa iniziativa segue un anno di espansione nel settore e mira a facilitare pagamenti digitali più efficienti.

Sebbene i nomi delle nuove stablecoin non siano stati rivelati, Visa già supporta stablecoin di grande rilevanza come USDC ed EURC, operando su reti performanti come Ethereum e Solana. L’aggiunta di ulteriori stablecoin e blockchain vuole posizionare Visa come un ponte universale per l’accettazione e la conversione di asset digitali in valute fiat.

La decisione di Visa si basa su dati concreti, evidenziando un forte incremento nell’uso delle stablecoin. McInerney ha condiviso che i flussi di stablecoin sulla rete Visa hanno raggiunto importi significativi, e la spesa globale tramite carte Visa collegate a stablecoin è aumentata notevolmente nell’ultimo anno.

Inoltre, la visione di Visa si estende oltre il supporto agli asset esistenti. McInerney ha annunciato un programma per consentire alle banche di emettere le proprie stablecoin attraverso la piattaforma Visa, integrando così la finanza tradizionale con la tecnologia blockchain. Con questa mossa, Visa punta a trasformare le istituzioni finanziarie in attori principali nel nuovo ecosistema finanziario digitale.

