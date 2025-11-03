Vis Pesaro sconfigge la Juve Next Gen in un’epica sfida

La partita tra Vis Pesaro e Juve Next Gen si conclude con una sconfitta per quest’ultima, determinata da un colpo di testa di Primasso.

Negli ultimi momenti di gioco, la Juve è rimasta in dieci a causa dell’espulsione di Puczka, colpevole di un fallo su un avversario a gioco fermo. Prima di questo episodio, il match era già teso, con Puczka coinvolto in un intervento su Zoia che ha portato il mister Stellone a chiedere un intervento dell’arbitro.

Nel finale, la Juve Next Gen ha cercato di pareggiare e ha avuto un’ottima occasione quando Amaradio ha calciato sulla linea di porta, trovando l’opposizione di Primasso. Poco prima, la squadra juventina aveva effettuato un cambio, inserendo Crapisto per Turco, mentre continuavano le occasioni da entrambe le parti.

Nel secondo tempo, la Juve è apparso più aggressiva, con tentativi di Vacca e Anghelé, anche se la Vis Pesaro ha mantenuto la sua solidità difensiva. L’espulsione di Puczka ha complicato ulteriormente la situazione per i bianconeri.

Nella prima frazione, la Vis Pesaro ha meritato di andare in vantaggio con il gol di Primasso, dopo un ottimo cross di Giovannini. La Juve ha faticato a trovare spazi e ha subito l’intensità degli avversari. Nonostante un paio di buone opportunità, come un tiro sventato da Mangiapoco, la squadra ha chiuso il primo tempo sotto di un gol e ha continuato a lottare nel secondo, senza però riuscire a rimontare.