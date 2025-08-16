Virzì chiude Cinema Mon Amour nell’estate italiana

L’edizione 2025 della rassegna Cinema Mon Amour si chiuderà lunedì 18 agosto alle 21.30 nel Giardino della Torre. L’evento culminerà con un’intervista al regista livornese Paolo Virzì, realizzata da Fabio Canessa.

Paolo Virzì è considerato uno dei più importanti registi del cinema italiano contemporaneo. Con uno stile lucido e ironico, ha saputo rappresentare i cambiamenti sociali e culturali dell’Italia dal periodo degli anni ’90 a oggi. Le sue opere tracciano ritratti generazionali e familiari, riuscendo a combinare impegno e leggerezza.

Virzì ha esordito alla regia con “La bella vita”, film che gli ha fatto guadagnare il David di Donatello. Ha diretto sedici lungometraggi, tra cui opere di culto come “Ferie d’agosto”, “Caterina va in città”, “La prima cosa bella”, “Il capitale umano”, “La pazza gioia” e il recente “Un altro ferragosto”. La sua filmografia ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Leone d’Argento alla Mostra di Venezia per “Ovosodo” e riconoscimenti come David di Donatello, Nastri d’Argento, Ciak d’Oro e Globi d’Oro.

Nel 2019, ha ricevuto il Pegaso dalla Regione Toscana, un’importante onorificenza per il suo contributo alla cultura e per la valorizzazione dell’identità toscana nel mondo. L’incontro si preannuncia come un’importante occasione per ripercorrere la carriera di Virzì attraverso aneddoti e riflessioni, offrendo uno spaccato autentico della sua visione del cinema e della società.