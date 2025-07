Virus West Nile e tragedie: le ultime notizie del giorno

Il virus West Nile continua a destare preoccupazioni in Italia, con l’ultima vittima registrata: un uomo di 76 anni residente in Campania. Il decesso, il nono dall’inizio dell’anno, ha innescato preoccupazione tra la popolazione, intensificando la richiesta di interventi di disinfestazione. Francesco Rocca, presidente della regione Lazio, ha già firmato un’ordinanza per fronteggiare la diffusione del virus. Parallelamente, gli acquisti di prodotti anti-zanzara sono aumentati notevolmente.

In un altro ambito, Iveco Group, storica azienda italiana di veicoli pesanti, è stata ceduta al gruppo indiano Tata per circa 3,8 miliardi di euro. Nonostante il trasferimento della proprietà, la sede resterà a Torino e nessun impianto sarà chiuso. Tata ha inoltre assicurato che saranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

Nel contesto internazionale, la guerra in Medio Oriente entra nel suo 664° giorno senza segni di tregua. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, ha contattato il primo ministro israeliano Netanyahu per richiedere un’immediata cessazione delle ostilità, ma le possibilità di un’accoglienza positiva sembrano scarse. La vicepresidente dell’Unione Europea ha definito la situazione in Gaza “inumana”.

In Russia, un forte terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la regione della Kamchatka, seguito da un certo numero di scosse di assestamento. Nonostante l’allerta tsunami inizialmente lanciata, le autorità hanno segnalato l’assenza di vittime. Nel contesto sportivo, l’Italia ha brillato ai Campionati del mondo di nuoto a Singapore, conquistando due storiche medaglie d’oro.