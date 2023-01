Virus sinciziale, boom in bimbi sotto i 2 anni

Esplodono le infezioni da virus respiratorio sinciziale, nell’ultima settimana, nei bambini sotto i due anni d’età. Fra gli anziani che hanno sintomi respiratori prevale, invece, il virus dell’influenza, che in generale è in calo in tutte le fasce di età. E’ quanto emerge da un approfondimento sui dati del sistema di raccolta InfluNet/RespiVirNet, appena pubblicato sul portale Influnet.

I dati – spiega l’Iss – sono raccolti dalla rete del sistema di sorveglianza Influnet, i cui laboratori testano i campioni di pazienti con sindromi simil influenzali, caratterizzandoli per i diversi virus circolanti in questo periodo.

Dall’analisi si evidenzia, ad esempio, che nei bimbi con meno di due anni d’età il 54,9% dei campioni è risultato positivo a Rsv, il 30,4% a influenza e il 2,6% a Sars-CoV-2. Molto diversa la proporzione già tra 2 e 4 anni, in cui oltre la metà dei campioni è positivo per influenza, mentre il peso dell’Rsv scende. L’approfondimento verrà aggiornato ogni settimana e pubblicato insieme ai rapporti Influnet sul portale dedicato.