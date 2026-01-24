14.6 C
Virus Nipah in India

L’India sta cercando di contenere un’epidemia di virus Nipah nello stato orientale del Bengala Occidentale, dopo la conferma di cinque casi, tra cui medici e infermieri infettati. Il virus Nipah è considerato uno dei più letali conosciuti, con una letalità che può variare tra il 40 e il 75% a seconda dell’epidemia e del ceppo virale coinvolto.

La malattia si manifesta con sintomi iniziali come febbre, vomito e stanchezza, per poi evolvere in problemi respiratori e cerebrali. Non esiste vaccino né cura per questo virus, considerato un agente patogeno ad alto rischio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono state adottate misure locali di quarantena e sorveglianza, ma si teme una rapida diffusione.

Il virus Nipah è presente da decenni nel sud-est asiatico, in particolare in Bangladesh, India, Malesia e Singapore, dove si verificano focolai ricorrenti. La letalità della malattia è molto alta e può determinare gravi encefaliti. La trasmissione del virus all’uomo avviene generalmente da pipistrelli o da maiali infettati, ma il contagio da uomo a uomo è possibile attraverso contatto ravvicinato e fluidi corporei.

L’isolamento dei casi, i cordoni sanitari e la quarantena per i contatti sono fondamentali per contenere la diffusione del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito il virus Nipah tra quelli considerati di priorità alta per la sua letalità e per il rischio di eventuali mutazioni.

