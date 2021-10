Si alza l’attenzione negli ospedali e si riattivano le reti di monitoraggio ma al momento la situazione resta sostanzialmente stabile per quello che riguarda i ricoveri con un trend di incremento nei reparti “non critici” giudicato ancora sostenibile dalle strutture. A fare il punto è Dario Manfellotto, presidente nazionale della Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi), la principale Società scientifica della Medicina Interna che conta oltre 3.000 medici internisti in tutta Italia, professionisti che stanno raccogliendo gli elementi sui possibili campanelli di allarme delle pandemia “pronti ad attivarsi”.

“Gli ospedali sono allertati – ha spiegato Manfellotto – ed è in corso un monitoraggio da pare del Fadoi”. I medici segnalano a Bologna la riapertura del reparto Covid all’ospedale Maggiore e al Sant’Orsola. In Liguria la situazione è stabile ma aumentano i positivi. In Sardegna i numeri al momento sono in calo e il reparto Covid a Cagliari a chiuso.

“Il Lazio proprio ieri ha riattivato la rete regionale di sorveglianza per la segnalazione dei casi – ha aggiunto Manfellotto – e in Piemonte c’è una prevalenza di asintomatici con lo 0,5% di tasso di ricoveri. Umbria leggero aumento dei casi ma non dei ricoveri”. Molti casi segnalati fra i giovani.

“In Campania i ricoveri sono ancori contenuti mentre in Calabria c’è una lieve crescita dei ricoveri in area medica. In Lombardia infine ‘tengono’ gli hub di ricovero mentre dal Veneto arrivano segnalazioni di aumenti di pazienti in ospedale e Padova e a Verona”. Solo lo scorso anno, ricorda il presidente Fadoi citando le cifre diffuse in occasione dell’ultimo congresso, sono stati persi 50 mila ricoveri ordinari a causa dell’emergenza Covid che ha impedito la normale assistenza ai pazienti, e nel 2020 se ne sono contati 600 mila in meno. “Se dovesse riaprirsi l’emergenza ci potremmo trovare di nuovo di fronte ad una penalizzazione di questi malati”, ha concluso.