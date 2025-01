Virus HPMV in Cina: impatto sui bambini e sintomi del metapneumovirus

Negli ultimi giorni, la Cina ha visto un aumento dei casi di infezione da HMPV (Human Metapneumovirus), un patogeno respiratorio che colpisce principalmente bambini, anziani e persone con immunodeficienze. Le autorità sanitarie hanno confermato un incremento delle infezioni respiratorie, con una particolare incidenza nelle strutture pediatriche. Nonostante l’aumento dei casi, gli esperti hanno sottolineato che l’HMPV è un virus conosciuto dal 2001 e non un nuovo patogeno emergente come il COVID-19.

Le autorità stanno monitorando con attenzione la situazione e hanno attuato misure preventive standard per ridurre il contagio, soprattutto nei bambini in età scolare, intensificando i controlli nei centri medici e nelle scuole. I sintomi dell’HMPV, che appartiene alla famiglia dei Paramyxoviridae e correlato al virus respiratorio sinciziale (RSV), includono tosse, febbre, congestione nasale, respiro sibilante e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può portare a bronchite o polmonite.

La trasmissione dell’HMPV avviene principalmente attraverso il contatto diretto con secrezioni respiratorie infette, l’inalazione di goccioline disperse nell’aria tramite tosse o starnuti, e il contatto con superfici contaminate seguito dal tocco di naso, bocca o occhi. Per prevenire l’infezione, gli esperti consigliano di lavarsi frequentemente le mani, evitare il contatto stretto con persone infette e pulire regolarmente le superfici toccate di frequente.

Nonostante il virus sia noto da più di due decenni, attualmente non esistono vaccini specifici o terapie antivirali dedicate. Gli esperti confermano che l’HMPV è molto diverso da virus come il SARS-CoV-2, responsabile della pandemia di COVID-19, e al momento non vi sono segnali di una potenziale pandemia legata a questo patogeno, sebbene sia importante prestare attenzione ai sintomi. La situazione continua a essere monitorata, e le autorità sanitarie sono impegnate a garantire la sicurezza della popolazione, in particolare dei più vulnerabili.