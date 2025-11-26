9.9 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Animali

Virus H5N1 raggiunge l’Australia

Da stranotizie
Virus H5N1 raggiunge l’Australia

Sulle spiagge nere dell’Isola di Heard, gli scienziati hanno trovato i corpi senza vita di elefanti marini, vittime di un virus europeo che ha imparato a viaggiare. L’influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità ha fatto il suo ingresso in un territorio australiano, attraversando oceani, rotte migratorie e specie diverse, fino a colpire mammiferi lontani dalla definizione di “fauna aviaria”.

Le autorità federali australiane hanno confermato la presenza dell’H5N1 altamente patogeno sull’isola, a 4 mila chilometri a sud-ovest di Perth. Il ceppo in questione è H5N1 clade 2.3.4.4b, un virus di origine eurasiatica che si è evoluto e diffuso a livello globale tramite uccelli acquatici migratori.

La catena degli eventi parte da un’anomala mortalità tra gli elefanti marini, che ha portato a raccogliere campioni e confermare la presenza del virus. Secondo il professor Michael Ward, epidemiologo veterinario della University of Sydney, non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma è necessario mantenere un solido sistema di sorveglianza e restare vigili sugli eventi di mortalità insoliti.

Il ceppo trovato nell’isola è lo stesso che circola ampiamente in tutto il mondo e la virologa Emma Grant ricorda che le infezioni umane sono rare e non ci sono prove di trasmissione da persona a persona. Tuttavia, il professor Farhid Hemmatzadeh sottolinea che il clade 2.3.4.4b dell’H5N1 può trasmettersi tra mammiferi e il fatto che sia stato rilevato negli elefanti marini indica la sua capacità di diffusione interspecifica.

L’H5N1 è un orthomyxovirus altamente virulento e in rapida evoluzione, con capacità di trasmissione interspecie. La comparsa di un virus così patogeno nella regione locale è motivo di preoccupazione e serviranno ulteriori indagini e un monitoraggio stretto. La lezione è chiara: i virus non rispettano confini, né cartine geografiche, e possono percorrere migliaia di chilometri seguendo gli uccelli migratori, cambiare specie ospitante e comparire in luoghi remoti.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Vacanze sicure in Florida
Articolo successivo
Aaron Parks si ritrova nel jazz
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Elezioni in Puglia

Sanità in Sicilia in crisi

Esplora i Segreti di ROBLOX

Cesare Cremonini si esibisce a Milano

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.