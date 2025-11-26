Virus H5N1 raggiunge l’Australia

Sulle spiagge nere dell’Isola di Heard, gli scienziati hanno trovato i corpi senza vita di elefanti marini, vittime di un virus europeo che ha imparato a viaggiare. L’influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità ha fatto il suo ingresso in un territorio australiano, attraversando oceani, rotte migratorie e specie diverse, fino a colpire mammiferi lontani dalla definizione di “fauna aviaria”.

Le autorità federali australiane hanno confermato la presenza dell’H5N1 altamente patogeno sull’isola, a 4 mila chilometri a sud-ovest di Perth. Il ceppo in questione è H5N1 clade 2.3.4.4b, un virus di origine eurasiatica che si è evoluto e diffuso a livello globale tramite uccelli acquatici migratori.

La catena degli eventi parte da un’anomala mortalità tra gli elefanti marini, che ha portato a raccogliere campioni e confermare la presenza del virus. Secondo il professor Michael Ward, epidemiologo veterinario della University of Sydney, non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma è necessario mantenere un solido sistema di sorveglianza e restare vigili sugli eventi di mortalità insoliti.

Il ceppo trovato nell’isola è lo stesso che circola ampiamente in tutto il mondo e la virologa Emma Grant ricorda che le infezioni umane sono rare e non ci sono prove di trasmissione da persona a persona. Tuttavia, il professor Farhid Hemmatzadeh sottolinea che il clade 2.3.4.4b dell’H5N1 può trasmettersi tra mammiferi e il fatto che sia stato rilevato negli elefanti marini indica la sua capacità di diffusione interspecifica.

L’H5N1 è un orthomyxovirus altamente virulento e in rapida evoluzione, con capacità di trasmissione interspecie. La comparsa di un virus così patogeno nella regione locale è motivo di preoccupazione e serviranno ulteriori indagini e un monitoraggio stretto. La lezione è chiara: i virus non rispettano confini, né cartine geografiche, e possono percorrere migliaia di chilometri seguendo gli uccelli migratori, cambiare specie ospitante e comparire in luoghi remoti.