ROMA – L’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, ha ricevuto la richiesta per la commercializzazione d’urgenza del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’università di Oxford che aveva già ricevuto il via libera delle autorità britanniche il 30 dicembre ed è stato autorizzato anche in India, Argentina, Repubblica Dominicana, Salvador, Messico e Marocco.

Una risposta da parte dell’Agenziaeuropea del farmaco potrebbe arrivare entro il 29 gennaio. “Ema valuterà la sicurezza e l’efficacia del vaccino. Quando otterrà un parere scientifico positivo, lavoreremo a tutta velocità per autorizzarne l’uso in Europa”, dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

E mentre accelera l’iter per l’approvazione di questo siero, è arrivato in Italia il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna. Poco dopo le 2 di notte, è passato al Brennero il furgone partito dal Belgio con destinazione Roma. Fino al valico il mezzo è staaesto accompagnato da guardie giurate, la scorta è poi passata al settimo reggimento carabinieri di Laives. Il viaggio prosegue fino a Roma, come era già avvenuto il 25 dicembre con la prima consegna dei vaccini Pfizer-Biontech.

INFOGRAFICA, LE VACCINAZIONI NEL MONDO

Pfizer-BioNTech prevedono di produrre nel 2021 due miliardi di dosi del loro vaccino anti Covid-19, aumentando la produzione precedentemente prevista di oltre il 50%. Lo ha annunciato la società BioNTech in una presentazione alla JP Morgan Healthcare Conference precisando che il nuovo obiettivo di produzione è dovuto alla possibilità di estrarre sei dosi invece di cinque da ciascuna fiala di vaccino. La modifica “aumenta il numero di dosi di vaccino del 20%”, ha detto l’amministratore delegato di BioNTech Ugur Sahin alla conferenza di JPMorgan.

La direttrice generale del dipartimento salute e sicurezza alimentare della Commissione Ue, l’italiana Sandra Gallina, a capo dei negoziati con le case farmaceutiche, in un intervento al Parlamento europeo ha spiegato che “la consegna delle dosi di vaccini sarà più ricca a partire da aprile. Nel secondo trimestre arriveranno molte dosi. Nel primo trimestre non sono tutte quelle che avremmo voluto, ma sono quelle che abbiamo negoziato”.