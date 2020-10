Boom di download in una settimana per. Nell’ultima settimana, infatti, l’App è stata scaricata da 1 milione 400 mila persone in Italia. Ad oggi 8,1 milioni (8.145.511) di persone hanno scaricato l’app, ossia il 21% degli smartphone che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni. Ovvero il 15% dell’intera popolazione italiana maggiore di 14 anni.

“Si può convivere con la pandemia da Covid, ma non si deve abbassare la guardia”. Lo dice la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo su Facebook chiedendo appunto di scaricare l’app Immuni. “l numero dei contagi in Italia – scrive – ha registrato un aumento significativo nelle ultime 24 ore. Ciò non deve allarmarci, ma spingerci ad alzare il nostro livello di guardia e adottare comportamenti virtuosi. Abbiamo dimostrato che si può convivere con la pandemia e che può esserci una ripresa delle attività produttive. Ora serve uno sforzo comune per poter completare questo percorso.

“Come ha detto il Presidente Mattarella” aggiunge “tenere aperto il Paese è una responsabilità di tutti. E se tutti ci atteniamo alle regole e rispettiamo i protocolli di sicurezza, possiamo riuscirci. Proteggiamo noi stessi, i nostri cari, le nostre comunità. Indossiamo la mascherina, manteniamo il distanziamento, scarichiamo Immuni App: piccole, grandi attenzioni che fanno la differenza. Insieme possiamo vincere questa sfida”.