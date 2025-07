Virtus-Zrinjski: esordio in Champions League amaro per i neroverdi

La Champions League 2025-26 ha preso avvio con la gara di andata del Primo Turno di Qualificazione, che si è svolta al San Marino Stadium tra Virtus e Zrinjski. Un match atteso da molti, che ha visto oltre 500 tifosi bosniaci giungere da lontano, nonostante il maltempo.

Fin dai primi minuti, gli ospiti si sono mostrati determinati, ma la Virtus ha saputo difendersi con attenzione. Il portiere Passaniti ha mantenuto la porta inviolata, salvando un tiro insidioso da Pranjić e gestendo diversi cross pericolosi. La Virtus, però, ha avuto la sua occasione più significativa, con Buonocunto che non ha saputo concretizzare un’importante chance a pochi passi dalla porta. Così, all’intervallo, il punteggio rimaneva sullo 0-0.

Il secondo tempo è iniziato con le stesse formazioni, con lo Zrinjski a gestire il possesso. Un infortunio ha costretto la Virtus a un cambio anticipato, ma la difesa ha mantenuto la calma. Un intervento decisivo di Battistini ha neutralizzato un’altra occasione per Bilbija. Tuttavia, il match ha subito una svolta al 43’ quando un contestato rigore è stato assegnato ai bosniaci per un contatto in area. Bilbija ha trasformato il penalty, portando lo Zrinjski in vantaggio.

Nella seconda metà del secondo tempo, il lavoro di squadra dello Zrinjski ha continuato a dare frutti. Dopo un corner, Bilbija ha trovato la rete del raddoppio all’78’, chiudendo definitivamente la contesa. Nonostante un buon primo tempo e diversi tentativi, la Virtus non è riuscita a recuperare, subendo una sconfitta di misura.

Il match si è concluso con un punteggio finale di 2-0 per lo Zrinjski, staccando un importante pass nel percorso verso la fase a gironi della competizione.