Virtus Verona sfida Ospitaletto in Serie C

La Virtus Verona di mister Gigi Fresco sarà di scena allo Stadio Comunale “Gino Corioni” di Ospitaletto nella 16^ giornata del Girone A di Serie C, contro gli arancio-blu locali bresciani. I bresciani sono al 14° posto in classifica con 14 punti, con il migliore marcatore Marco Bertoli che ha segnato 5 gol, mentre la Virtus Verona è penultima in classifica con 12 punti, con il miglior marcatore Michael Fabbro che ha segnato 4 reti.

La Virtus Verona non vince da 9 gare, con 4 pareggi e 5 sconfitte, e oggi spera di chiudere il suo momento negativo. Il difensore Manuel Daffara non sarà disponibile, mentre Michael Fabbro e Michael De Marchi torneranno a disposizione di mister Gigi Fresco. Il fischio d’inizio di Ospitaletto vs Virtus Verona sarà dato alle ore 17.30 dal signor Nicolò Dorillo di Torino, assistito da Vincenzo Russo e Diego Peloso di Nichelino, con Vittorio Emanuele Teghille di Collegno come quarto uomo e Vittorio Consonni di Treviglio al Var.