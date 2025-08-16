23.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Sport

Virtus Entella affronta il Cagliari in Coppa Italia

Da StraNotizie
Virtus Entella affronta il Cagliari in Coppa Italia

La Virtus Entella, dopo aver superato il turno preliminare battendo la Ternana, si prepara per un nuovo incontro di Coppa Italia. Questa sera, alle 20.45, la squadra di Chiappella affronterà il Cagliari, militante in Serie A, nello stadio Domus Arena.

Questo match rappresenta un’importante sfida per i biancocelesti, a una settimana dal loro debutto in Serie B, previsto per sabato prossimo contro la Juve Stabia. Per la partita di stasera, il tecnico Andrea Chiappella sembra voler confermare lo stesso undici titolare schierato contro la Ternana. Inoltre, è possibile che debuti durante il match il nuovo acquisto Alessandro Debenedetti, attaccante centrale recentemente in prestito dal Genoa.

Purtroppo, la squadra dovrà fare a meno di Bariti, Lipani e Siaulys, i quali rimangono indisponibili. L’incontro di questa sera rappresenta quindi un’importante opportunità per la Virtus Entella di testare la propria preparazione e determinazione contro una avversaria di grande prestigio.

Articolo precedente
Cane ritrovato grazie a microchip: una storia emozionante dall’Ohio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.