Virtus Buonconvento terza in Serie A1 femminile

Nel campionato nazionale a squadre di nuoto, la Coppa Brema, le atlete della Virtus Buonconvento hanno conseguito un risultato storico, centrando il terzo posto in Serie A1 femminile, alle spalle del Circolo Canottieri Aniene e della In Sport Rane Rosse di Milano.

La Virtus era partita con un percorso di crescita costante, iniziato con il secondo posto in Serie A2, podio poi confermato per due annate consecutive, fino al salto in A1. La fase regionale, disputata a Livorno, ha visto le nuotatrici virtussine prendere il comando sin dalla prima gara, consolidando la supremazia con le vittorie nelle staffette 4×100 stile libero e 4×100 mista.

Protagonista assoluta è stata Lisa Angiolini, capitana e trascinatrice del gruppo, con risultati di 2’09” nei 200 misti, 1’04” nei 100 rana e 2’19”8 nei 200 rana. Decisivi anche i contributi di Alessandra Leoni, autrice del personal best nei 200 stile libero, e di Chiara Costagli, brillante nei 200 farfalla e negli 800 stile libero.

La squadra ha retto anche nelle gare pomeridiane, mantenendo il controllo fino alla conclusione, con un punteggio complessivo che ha superato i 12.300 punti, collocando la Virtus Buonconvento tra le prime tre squadre femminili d’Italia. Il comparto maschile ha chiuso al sesto posto regionale, trainato dalle prestazioni di Andrea Prapugicu, con la soddisfazione del record societario nella 4×100 mista.