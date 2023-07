Virsus Candele profumate in Giara Grande Set da 3 Candele profumate Relax Candle profumazione Gelsomino

Descrizione prodotto

Candele Profumate Gelsomino

Candele profumate in giara di vetro grande, profumazione Gelsomino, con capacità pari a 550 grammi cadauna, ideali per creare l’atmosfera grazie alla luce soffusa, diffondendo una piacevole fragranza per tutta la casa e donando ad ogni ambiente una vitalità inebriante.

Misure & Durata

Ogni candela ha un’altezza di 14cm, una larghezza inferiore di 9,8cm e una larghezza superiore (del tappo) di 7,5cm.

Ogni candela ha una durata garantita fino a 100 ore erogando in modo continuo e costante la fragranza scelta grazie allo stoppino dalle giuste dimensioni.

Profumo & Luce

Le nostre candele rilasciano un intenso profumo, duraturo ma mai spiacevole. Crea l’atmosfera giusta negli ambienti in cui desideri. La luce soffusa di una candela profumata addolcisce le forme e i colori creando un ambiente per il relax dei sensi durante la tua quotidianità.

Tappo ermetico

Non dovrai gettare la candela dopo il primo utilizzo, la giara di vetro è costituita da un comodo tappo a chiusura ermetica così da preservare la fragranza della candela e ad ogni riapertura il profumo sarà più intenso, come se l’avessi appena acquistata!

Made in Italy: top quality

La cera di queste candele è stata prodotta in italia, Made in Italy, sinonimo di altissima qualità e sicurezza sulla durata e sull’intensità del profumo.

Puoi utilizzare queste candele in qualsiasi ambiente tu ritenga opportuno, ideale per profumare la tua abitazione o il tuo ufficio.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10 x 10 x 17 cm; 550 grammi

Produttore ‏ : ‎ VIRSUS

ASIN ‏ : ‎ B08WCJFY3T

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

