Viroterapia Oncolitica: Nuove Prospettive e Controversie Dopo il Caso della Virologa Beata Halassy

Dopo la notizia riguardante Beata Halassy, virologa che ha curato il suo tumore al seno attraverso l’iniezione di virus da lei coltivati, si è riacceso il dibattito sulla viroterapia oncolitica. Questa strategia emergente, ancora in fase sperimentale, utilizza virus modificati per infettare e distruggere in modo selettivo le cellule tumorali. I virus oncolitici possono essere naturali o geneticamente modificati per aumentare la loro specificità verso le cellule tumorali e minimizzare l’impatto su quelle sane. Nonostante gli studi clinici esistano, la maggior parte fino a ora ha riguardato tumori metastatici in fase avanzata, con un recente spostamento verso le malattie in fase iniziale. Negli Stati Uniti, la terapia oncolitica T-VEC è stata approvata per il trattamento del melanoma metastatico.

Tuttavia, sul sito della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro si sottolinea che gli studi sulla viroterapia oncolitica sono limitati e nessuna prova di efficacia è stata ottenuta attraverso sperimentazioni rigorose. Alcuni Stati pubblicizzano questa terapia per diversi tipi di tumore, ma non ci sono dati pubblicati su riviste scientifiche che confermino l’efficacia in queste patologie; le prove a supporto sono principalmente testimonianze di pazienti.

Nonostante i rischi legati all’uso di virus a scopo terapeutico, la ricerca continua con risultati incoraggianti per il mieloma. Tuttavia, nessuna terapia è stata riconosciuta per il tumore al seno, come nel caso di Beata Halassy. Halassy, dopo aver scoperto di avere un tumore al seno nel 2020, ha deciso di non affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia. Ha studiato la letteratura scientifica e ha optato per due virus: un virus del morbillo e un virus della stomatite vescicolare. Monitorata dai suoi oncologi, dopo due mesi di trattamento ha ottenuto risultati positivi: il tumore si è ridotto ed è stato rimosso. Tuttavia, ha incontrato difficoltà nel trovare riviste scientifiche disposte a pubblicare la sua ricerca a causa delle implicazioni etiche legate all’auto-sperimentazione.