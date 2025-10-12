15.7 C
Viridion Fit: nuova palestra crea lavoro a Poggibonsi

Da StraNotizie
A Poggibonsi ha aperto una nuova palestra, la Viridion Fit, grazie all’iniziativa di Leda Sina e Daisy Sinani, madre e figlia. La struttura si estende su 1.550 metri quadrati e offre attrezzature moderne, creando diverse opportunità di lavoro che vanno dalla reception agli istruttori. Attualmente, la palestra conta due dipendenti diretti, ma il team complessivo arriva a diciassette professionisti, per lo più laureati in Scienze motorie.

L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico, inclusi rappresentanti istituzionali come il vice presidente del Consiglio comunale e l’assessore allo sport. Tra i presenti anche campioni di body building e il fornitore di attrezzature moderne. La palestra è situata nell’ex Limaste, un’area che in passato ha già ospitato attività fisiche.

Daisy Sinani, oltre a essere studentessa di Scienze motorie e cintura nera di karate, ha messo in evidenza le specialità della Viridion Fit, che spazia dalle arti marziali a corsi di fitness come pilates e kick boxing. La palestra non è solo un centro sportivo, ma ha anche un’importante funzione sociale: collabora con la Asl per attività fisica adattata per anziani e accoglie pazienti in fase di riabilitazione dopo tumori al seno, grazie a contatti con l’associazione Valdelsa Donna.

Il nome “Viridion” unisce il latino “viridis”, che significa verde, e “lion”, il leone, simbolo della città. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22:30 e il sabato dalle 8 alle 20:30.

