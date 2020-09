Chi non muore si rivede e direttamente da Amici 10 ieri sera a Tale e Quale Show ha fatto il suo comeback televisivo Virginio Simonelli. Il cantante ha imitato Justin Timberlake, ma se il trucco non ha reso giustizia all’originale, la voce c’era tutta.

Grazie alla sua performance di Can’t Stop the Feeling Virginio si è piazzato al vertice della classifica della prima puntata del programma di Carlo Conti.

Sono abbastanza d’accordo con il giudizio dei concorrenti e dei giurati, Virginio e Pago sono stati i più bravi della serata.

Tale e Quale Show: l’esibizione di Virginio, il video.

Tale e Quale Show, la classifica della prima puntata.

“Virginio ha trionfato con 55 punti, secondo si è piazzato con 52 punti Pago che ha imitato in maniera perfetta Francesco Gabbani. Terza con 41 punti la performer Giulia Sol che ha affrontato Come saprei, il pezzo con cui Giorgia vinse il Festival di Sanremo nel 1995, dedicando l’esibizione a Bergamo, la sua città.

Quarta Francesca Manzini con 40 punti, mentre ad ex aequo al quinto posto con 37 punti, Luca Ward nei panni di Zucchero e la conduttrice Carolina Rey, che ha aperto la puntata imitando Elettra Lamborghini in Musica (e il resto scompare). Settima a 33 punti la pur brava Barbara Cola, cantante dalla grande estensione vocale che ha rifatto il blues di Iva Zanicchi Come Ti vorrei. Ottavo Sergio Muniz (26 punti) alle prese con i Rolling Stones di Satisfaction; nona Carmen Russo (23 punti) che ha imitato Stefania Rotolo con Cocktail d’amore e ultimo al decimo posto Francesco Paolantoni nelle vesti di un improbabile James Brown, con solo 21 punti”.

Fonte: RaiPlay, Tv Sorrisi e Canzoni