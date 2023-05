Virginio, un suo nuovo commento fa scoppiare un’altra polemica: la rabbia dei fan di Annalisa

Il mese scorso Virginio Simonelli è finito al centro di una polemica su Twitter. Il vincitore di Amici ha pubblicato un tweet in cui ha parlato della difficoltà dell’essere artisti e dell’importanza del non seguire le mode per cercare un po’ di popolarità. I fan di Annalisa si sono infuriati perché secondo loro le parole del cantante erano una frecciatina velenosa rivolta alla loro beniamina, che solo pochi giorni prima aveva rilasciato Mon Amour. Annalisa però non ha mai risposto, anche perché effettivamente nel suo tweet Simonelli non ha mai fatto nomi.

Virginio Simonelli nuovamente al centro di una bufera social.

A distanza di poche settimane Virginio è nuovamente in mezzo ad una diatriba per un suo nuovo commento. Il cantante di Davvero ieri ha commentato uno degli ultimi post Instagram di Angelina Mango, scrivendo: “Vai e spacca tutto adesso. Finalmente una vera cantautrice“.

Immediate le risposte al commento dell’artista: “Che discorso livoroso, si possono fare i complimenti in tanti modi, il vera e il finalmente li avrei evitati”. “Effettivamente Angelina mi ricorda una persona che arrivando seconda ti ha rubato la scena. A quanto intuisco anche ti hai percepito le stesse vibes. E allora quando ti passa?“.

La discussione poi si è spostata su Twitter, dove i fan di Annalisa hanno continuato a criticare il cantante: “Caro nella vita si può andare avanti anche senza avere livore verso le tue colleghe. Mi piace Angelina, ma di “vere cantautrici”ne abbiamo tante in Italia, e lei si aggiunge alle altre brave. Poi è vero: i secondi posti e i premi della critica valgono il doppio”. “Sono felice che lui commenti il post di Angelina scrivendo: ‘Finalmente una vera cantautrice’. D’altronde, chi meglio di lui può sapere che la combo “seconda classificata + premio della Critica” porta sempre molta fortuna”. “Comunque è riuscito a demolire le opinioni positive che, nel bene e nel male, ho sempre avuto su di lui nel giro di due interazioni social“.

Va detto che anche questa volta Simonelli non ha fatto nomi. Se di shade si tratta non sappiamo con certezza a chi è rivolta.