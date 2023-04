Virginio Simonelli: un tweet polemico sarebbe indirizzato ad Annalisa

Era il 2011 quando Virginio Simonelli ha alzato la coppa del serale di Amici vincendo il circuito del canto davanti ad Annalisa Scarrone, per tutti semplicemente Annalisa. Da allora le carriere fra i due si sono un po’ differenziate.

Lei ha pubblicato 7 album ed ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo e da mesi è in cima a tutte le classifiche con i singoli Bellissima e Mon Amour; lui ha scritto per molti artisti, inciso due album e partecipato a Tale e Quale Show.

Per questo motivo molti utenti su Twitter hanno visto nell’ultimo tweet di Virginio Simonelli una frecciatina rivolta proprio ad Annalisa, quella collega “battuta” nel lontano 2011 che però ha saputo spiccare il volo. Nel dettaglio il cantante ha così scritto:

“Essere Artisti è una cosa difficile è richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo”.

Virginio Simonelli contro Annalisa?

Se sia uno sfogo contro Annalisa oppure un post in generale non è dato saperlo, ma basta leggere le risposte e le citazioni al tweet per capire che sono in moltissimi quelli che ci hanno letto una frecciatina nei confronti della cantante.

Essere Artisti è una cosa difficile è richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”.

Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva.

Questo è il successo. — Virginio (@VirginioNero) April 16, 2023

Concordo, infatti ho specificato “non solo” 😉 — Virginio (@VirginioNero) April 16, 2023

Voi che idea vi siete fatti?