Virginio parla del fidanzato, della De Filippi e di chi l’ha deluso

La partecipazione al Festival di Sanremo, la vittoria ad Amici di Maria e la firma su decine di brani di famosi artisti (tra cui Laura Pausini) e adesso Virginio Simonelli sta per tornare con un nuovo singolo, Il Giorno con la Notte. Nel video musicale di questo brano il cantante affronta anche il tema dell’amore (per un uomo) e per questo motivo ieri ha parlato della sua omosessualità. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Simonelli ha rivelato di essere stato fidanzato per 18 anni, ma ha poi aggiunto che adesso sta con un altro ragazzo e che questa storia è iniziata 4 anni fa.

“Di storie ne ho avute due. La prima è durata 18 anni e la seconda la sto vivendo ora, ma è cominciata quattro anni fa. L’amore aiuta tanto. Insegna a capirti, a comprendere i propri limiti, a imparare dall’altro. Ma soprattutto a non sentirti mai solo, a essere forte. Avere accanto qualcuno che ti ama da forza, aiuta ad “aggiustarti”. Chiaramente tutto parte da noi, ma non c’è nulla di male nel dividere il peso”.

Virginio, il rapporto con Maria De Filippi

Durante l’intervista Virginio ha detto che sente spesso Maria De Filippi e che le manda anche le anteprime delle sue canzoni. Il vincitore di Amici 11 ha poi dichiarato di dover dire grazie alla De Filippi: “A chi dico grazie per aver fatto luce nei miei momenti di buio? A Maria, non perché le luci fossero spente, ma perché ha capito come accenderne altre. – ha continuato Simonelli su Vanity Fair – Con Carlo Conti mi sono sentito capito. E poi, ovviamente, Laura Pausini, cardine importante della mia vita da qualche tempo“.

Non solo ringraziamenti, l’artista ha confessato che ci sono anche delle persone che l’hanno deluso, una in particolare, ma non ha voluto fare il nome in questione: “Nominare questa persona sarebbe darle importanza. I don’t care“.

Adesso però vogliamo sapere, fuori questo nome.