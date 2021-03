“Raggi è stata vittima di un raggiro da parte di fratelli Marra”. La tesi messa nero su bianco dai giudici di primo grado viene sposata anche dalla corte d’Appello di Roma. La sindaca è stata “ingenua”, ma non voleva mentire all’Anticorruzione. È questa la verità che emerge dalle 19 pagine con cui i giudici motivano la seconda sentenza di assoluzione nei confronti di Virginia Raggi. La formula è sempre la stessa: “il fatto non sussiste”.

Secondo le accuse la sindaca nel 2016 ha mentito all’anticorruzione affermando che l’allora capo del Personale del Campidoglio Raffaele Marra, ha interpretato un ruolo marginale quando si trattava di “promuovere” il fratello, Renato Marra, alla guida della Direzione Turismo.

In realtà le cose sono andate diversamente: “Marra in questa realtà ci mette la manina, anzi ci mette la manona”, avevano detto i magistrati durante il processo di primo grado, sottolineando come l’ex braccio destro di Raggi avesse avuto voce in capitolo sulla nomina del fratello.

Per questo motivo Raffaele Marra (a cui era già stata inflitta una pena di 3 anni e sei mesi di carcere per essere stato corrotto dal defunto imprenditore Sergio Scarpellini) è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione.

Raggi ha mentito. “È evidente che quanto scritto dalla Raggi non corrisponde al vero”, dicono i giudici sottolineando però che “non è provato che sia frutto di cosciente e consapevole volontà di attestare il falso”.

L’accusa, proprio come nel primo processo, aveva chiesto che la sindaca venisse condannata a scontare 10 mesi di carcere. Ma la Corte, ancora una volta, il 19 dicembre scorso ha respinto la richiesta assolvendo Raggi.

È “insuperabile”, secondo i magistrati, il dubbio che “al momento di redigere il documento trasmesso alla responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, la dottoressa Turchi, la quale a sua volta lo ha comunicato alla richiedente Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) Raggi avesse la effettiva la effettiva coscienza e volontà di attestare il falso”.

Non c’è prova infatti che Raggi abbia letto la mail inviata al suo indirizzo istituzionale, lo stesso dove arrivano migliaia di missive. Si tratta di una mail da cui si evince che Renato Marra ambisse a quella carica. Ma quel giorno, il 7 novembre del 2016, la sindaca era ad Auschwitz in occasione del “Viaggio della memoria”. È quindi plausibile, secondo i giudici di secondo grado, che non sapesse nulla. Per questo lo scorso 19 dicembre è stata assolta.

“Sono una persona onesta, senza scheletri nell’armadio e non ho mai avuto nulla da nascondere”, scrive adesso su Facebook la prima cittadina. “Grazie, davvero grazie – aggiunge – Mi rivolgo a tutti coloro che nel corso di questi anni sono stati al mio fianco. Alle tante persone che mi hanno testimoniato la loro vicinanza durante un periodo complesso, come quello del processo, e che alla fine ci ha visti vittoriosi. Utilizzo il plurale perché è stata una vittoria di tutti”.

E ancora: “Una grande soddisfazione che è arrivata dopo quattro anni di accuse, attacchi feroci, spesso anche volgari. Ci hanno segnati ma non ci hanno abbattuti. Abbiamo affrontato tutto questo a testa alta. Io devo dirvi grazie per il sostegno. E ringrazio la mia famiglia che ha superato con me un momento non semplice: grazie a mio marito Andrea, a mio figlio Matteo, ai miei genitori e alle persone che mi sono state a fianco. Grazie ai mie legali che si sono battuti per me: Pierfrancesco, Alessandro ed Emiliano siete stati eccezionali. Voglio portare avanti quanto fatto finora, dare continuità al lavoro svolto. Per il bene di Roma e dei romani. L’imperativo è uno – conclude – non tornare indietro”.