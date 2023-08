Virginia Raffaele ricorda Michela Murgia: negli anni l’ha imitata più volte

Fra i molti personaggi proposti da Virginia Raffaele c’è stata anche l’imitazione di Michela Murgia, la scrittrice, intellettuale e attivista scomparsa prematuramente questa notte.

Fra le qualità di quest’ultima c’è stata anche quella di essere un’acuta critica letteraria e l’imitazione della Raffaele verteva proprio su quello. Ovviamente – essendo una parodia – la Michela Murgia della comica recensiva (e massacrava) libri come I Promessi Sposi, Il Piccolo Principe, Pinocchio e anche La Divina Commedia, descritta come “un libro fantasy scritto difficile perché fa figo“.



L’imitazione di Virginia Raffaele, proposta nel suo programma Facciamo Che Io Ero nel 2017, è stata apprezzata da Michela Murgia che su Facebook all’epoca scrisse:

“Quello che ha fatto Virginia Raffaele ieri sera su Rai2 a mio riguardo credo sia il primo caso in cui la persona che fa l’imitazione è più conosciuta di quella che sta imitando! Grazie a Virginia Raffaele per questo spassoso tributo e grazie anche per il suggerimento di stroncatura: per quanto ami il fantasy, questo Alighieri non mi ha mai convinta. 😉”.