Virginia Raffaele è insieme a Corrado Guzzanti ed il Mago Forest fra i protagonisti della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori e già nelle prime quattro puntata, disponibili su Prime Video, ha dato il meglio di sé.

L’attrice ha interpretato Marina Abramovich e le sue “peffommance“, ha imitato Ornella Vanoni ed ha fatto numerose battute. Durante un suo confessionale ha anche detto: “Se avessi saputo che c’era Guzzanti sarei venuta gratis, ma ormai è tardi“. Per partecipare a LOL – Chi ride è fuori, la Raffaele è stata infatti pagata. Ma quanto? A rispondere è stato Il Messaggero che ha riportato un rumor: 10 mila euro a puntata.

Virginia Raffaele oltre ad avere talento, ha un dono. Fa ridere in ogni gesto, parola, imitazione, persino quando cerca di non ridere. La sua imitazione di Marina rimarrà nella storia di Lol #performance #LOL2 pic.twitter.com/5NoFBNUHxF

Il cast della seconda edizione di LOL è composto equamente da 5 uomini e 5 donne. Nel dettaglio vedremo Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti (sua sorella Caterina Guzzanti ha partecipato alla prima edizione), il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Per il parterre femminile invece scendono in campo la già citata Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.

Fra le imitazioni più riuscite di Virginia Raffaele c’è senza dubbio quella di Carla Fracci, scomparsa lo scorso anno. Questo il suo ricordo:

“Stamattina mi hanno scritto che non stavi bene, e allora ti ho subito cercata, ti ho scritto un messaggio su WhatsApp, lo usavamo sempre ed eri diventata bravissima anche con le emoticon. Poi mi è arrivata la notizia. Non so bene descriverti cosa provo, a parte un sincero dolore per la perdita dell’artista che sei e che sarai sempre. Ma c’è qualcosa in più, qualcosa di personale.

Ho avuto la fortuna e l’onore di esserti “amica” in questi ultimi anni, grazie alla tua grande autoironia, alla tua disponibilità, alla tua educazione e al tuo amore per la danza e per lo spettacolo. Non dimenticherò mai quando abbiamo ballato insieme, ma soprattutto non dimenticherò mai la tua dedizione e serietà anche nel fare una cosa buffa, la tua attenzione ai dettagli, la ricerca della perfezione, la tua educazione e dolcezza, il tuo rigore che sapeva essere, incredibilmente,

un’infinita libertà.

In quel momento ho pensato a quanto stessi imparando da Te. Non è un caso se sei diventata la più grande ballerina italiana di tutti i tempi. Una parte di me “ballerà” (indegnamente) per sempre con Te. Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente. Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Ancora grazie per avermi abbracciata più volte, e grazie per avermi corretto un port de bras. Rimarrai l’unica Giselle possibile. Ciao Carla, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Beppe“.