Virginia Raffaele ha un nuovo fidanzato.

Archiviata la lunga storia d’amore col collega Ubaldo Pantani (che ha conosciuto nel 2013 ed ha lasciato nel 2019), l’attrice ora starebbe frequentando un altro attore, Thomas Santu. Ad immortalare la passeggiata romantica fra i due con tanto di bacio sotto al portone di casa è stato il settimanale Oggi.

Thomas Santu è un famoso attore di teatro, è nato a Civitavecchia ed ha 31 anni. Attualmente è nel cast dello spettacolo musical Pretty Woman, dove interpreta il ruolo che nel film è stato di Richard Gere. Ma ha recitato anche con Milena Miconi, Laura Freddi, Emanuela Aureli e molte altre. Insomma, che è bravo lo deduciamo dal curriculum, che è bello è un dato di fatto. Virginia Raffaele, mortacci oh.

Virginia Raffale a LOL: “Ho partecipato perché era da tanto che non facevo qualcosa in tv”

C’è anche Virginia Raffaele nel cast della seconda edizione di LOL – Chi ride è Fuori ed il suo nome è già rimbalzato sui social per il presunto cachet da capogiro che si sarebbe intascata. Intervistata dal Corriere della Sera l’attrice ha svelato i motivi che l’hanno spinta a partecipare a LOL 2 e no, non sono i soldi.