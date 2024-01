Virginia Raffaele, il Ministro della Cultura: “Chiesto intervento Rai per l’imitazione di Beatrice Venezi”

Virginia Raffaele con l’imitazione di Beatrice Venezi ha fatto centro e lo dimostra la reazione che avrebbe avuto Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura dell’attuale governo.

Stando a quanto riporta La Repubblica nell’edizione di questa mattina, infatti, il Ministro della Cultura non avrebbe gradito la parodia di Beatrice Venezi fatta da Virginia Raffaele a Colpo di Luna. Imitazione in cui lui stesso viene citato ironicamente.

“Vorrei sgomberare il campo ai pregiudizi di cui sono fatta oggetto, vorrei rispondere a queste infamie” – recita la Raffaele nei panni della Venezi – “Siccome sono una donna avvenente mi hanno dato dell’avvantaggiata. Siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella. Siccome sono una professionista seria mi hanno dato dell’antipatica. A tutte queste orrende calunnie io rispondo: antipatica no. […] Se io fossi una persona antipatica il ministro della cultura Sangiuliano non mi avrebbe nominato consigliere della musica del suo ministero e per questo lo ringrazio. Il mio compito è quello di diffondere la cultura della musica a chi per ignoranza, scarsa educazione e incompetenza ne è completamente all’oscuro. E il mio pensiero va di nuovo al ministro Sangiuliano”.

La Repubblica riporta l’indiscrezione secondo cui sarebbe stato proprio Gennaro Sangiuliano in prima persona a chiedere alla Rai un intervento nei confronti di Giovanni Anversa, capostruttura di Colpo di Luna, il programma di Virginia Raffaele che andrà in onda per quattro settimane. Al momento però non ci sono conferme nel merito della questione e come anticipato da FanPage “non si sa se nel corso della seconda puntata Virginia Raffeale riproporrà ancora l’imitazione di Beatrice Venezi”.