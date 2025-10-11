24 C
Virginia Mihajlovic ricorda Sinisa e il legame eterno

Virginia Mihajlovic è stata ospite a Verissimo, dove ha ricordato con emozione suo padre Sinisa, scomparso a soli 53 anni. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la giovane ha condiviso il suo dolore, descrivendo come il legame con il genitore continui oltre la vita.

Virginia ha rivelato che, nei momenti felici, c’è sempre una malinconia che la accompagna. Questo sentimento è emerso anche durante il battesimo del suo secondo figlio, Leone Sinisa, che porta il nome del nonno. Ha spiegato: «L’ho chiamato in suo onore». Parlando della figlia maggiore, Violante, ha condiviso un momento toccante in cui la piccola le chiede perché non possano andare a trovare il nonno in cielo. Non sa come risponderle, ma è convinta che Violante senta quanto Sinisa fosse amato.

Virginia ha parlato anche della madre, descrivendola come una donna forte e ammirabile. Ha detto: «A volte la solitudine si sente, ma impari a conviverci». Alla fine dell’intervista, sono arrivati in studio i suoi due figli, una presenza che rappresenta la sua grande gioia. «Sono grata», ha concluso Virginia, esprimendo il suo affetto per la famiglia.

