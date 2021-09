Si allungano ombre sul viaggio nello spazio compiuto da Richard Branson a bordo della Virgin Galactic domenica 11 luglio 2021. Salutato dal settantunenne miliardario fondatore di Virgin Group come «l’alba di una nuova era dello spazio», dal momento che di fatto si è trattato del primo volo “turistico” di questo tipo, seguito pochi giorni dopo da quello di Jeff Bezos con Blue Origin, dall’America si ipotizza che in realtà le cose non siano andate poi così bene come si è voluto far credere.

In particolare, stando a un’indagine del New Yorker, si sarebbe verificato un grave incidente durante il volo, durato quasi 90 minuti, della navicella spaziale privata Virgin Galactic: una luce rossa si sarebbe accesa nell’abitacolo, segnalando un problema che avrebbe potuto portare a un esito fatale. L’Agenzia statunitense per l’aviazione (Faa) ha annunciato che sta indagando su una deviazione dalla traiettoria del volo, che ha consentito al miliardario Branson di battere sul filo di lana l’altro miliardario nonché fondatore di Amazon, Bezos, nella corsa dei privati verso lo spazio. Insomma, mentre Virgin Galactic a luglio aveva assicurato che tutto era andato secondo i piani, sembra che la navicella abbia volato brevemente fuori dallo spazio aereo dedicato alla missione.

«Virgin Galactic non sarà in grado di far volare la sua SpaceShipTwo fino a quando la Faa non avrà approvato il rapporto finale dell’indagine o stabilito che i problemi relativi all’incidente non influiscono sulla sicurezza pubblica» ha affermato l’agenzia americana in una dichiarazione inviata all’Afp. La corsa dei miliardari privati allo spazio è cominciata, ma non sembra così priva di insidie e pericoli come qualcuno avrebbe voluto far credere.