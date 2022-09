Vipponi scoprono in diretta al GF Vip che ha vinto la Meloni: le reazioni

La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di mettere al corrente i vipponi dell’esito delle elezioni politiche 2022. Ai concorrenti del reality è stato mostrato un servizio del TG5. I gieffini hanno scoperto così del trionfo di Giorgia Meloni, il crollo della Lega e delle dimissioni di Enrico Letta. Edoardo Donnamaria è sembrato quello più scioccato dai risultati, ma anche Antonino Spinalbese non è parso molto felice, tanto che si è alzato prima della fine del servizio ed ha lasciato la sala.

Marco Bellavia appena si è alzato dal divano ha detto: “Vabbè ha vinto una donna, indipendentemente dai colori è una cosa storica. Poi ognuno ha le sue idee ed è un altro discorso“.

EDOARDO È TUTTI NOI IERI PERÒ AL CONTRARIO NOSTRO NON PUÒ DARLE DELLA FASCISTA E BESTEMMIARE, POVERINO #gfvip pic.twitter.com/3lkSHJQGbB — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 (@giusymc98) September 26, 2022

I vipponi reagiscono all’esito delle elezioni 2022.

Gegia mentre si stava preparando in bagno ha dichiarato: “Se semo alzati alle 5 pe annà a votà. Quindi è stato giusto che ci hanno detto cosa è successo prima della puntata. Ognuno di noi poi la pensa come vuole“. Le ha fatto eco Carolina Marconi: “Ce l’hanno detto per essere informati che ha vinto Giorgia Meloni. Era un nostro diritto. Poi ognuno di noi ha il suo pensiero e non parliamo di politica che è meglio“.

Luca Salatino si è lamentato di tutto il panorama politico italiano: “Se uno non si sente rappresentato cosa deve fare? Non sento che c’è un partito che mi rappresenta davvero“.

Charlie Gnocchi però ha rimproverato il coinquilino: “Il voto è il tuo modo di percepire il mondo. Devi andare sempre a votare. Perché loro decidono tutto, la sanità, l’economia. Interessati un po’ alla politica perché è importante“.

Sara Manfuso (moglie di Andrea Romano del PD) si è congratulata con la Meloni: ” Ragazzi questa è una giornata storica perché c’è una donna come Premier. Non era mai successo nella storia italiana. indipendentemente da come la pensiamo tutti, è una cosa molto importante anche questa“.