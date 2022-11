Vipponi preoccupati che il GF Vip 7 sia un flop: “Forse siamo scarsi”

In un mese e mezzo di GF Vip il cast è stato decimato tra ritiri, squalifiche e televoti flash. Per fortuna giovedì sera nella casa di Cinecittà sono entrati sei nuovi vipponi: Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Micol Incorvaia.

Nuovi ingressi: le ipotesi dei ‘vecchi’ vipponi.

Questo innesto importante ha lasciato perplessi i gieffini che abitano la casa dallo scorso settembre. C’è infatti chi non si aspettava addirittura sei new entry: “Che entrasse qualcuno era ovvio, magari due o tre, forse quattro, ma mai sei. Questa cosa è strana chissà perché hanno deciso in questa maniera“. Qualcuno ha parlato di bisogno di nuove dinamiche: “C’è necessità di aria nuova e altre dinamiche questo è il motivo“.

Giaele De Donà è stata la più pessimista: “Ragazzi per me non è una cosa buona. Se ne sono entrati così si vede che questa edizione del Grande Fratello Vip è molto scarsa, per questo hanno fatto entrare sei persone. Non credo che sia una cosa buona onestamente“.

Che ci fosse bisogno di una ventata di novità è verissimo, ma non capisco tutto questo pessimismo. Dal 19 settembre ad oggi infatti il GF Vip 7 ha perso 10 vipponi, metà dei quali in maniera imprevista, quindi che entrasse un bel gruppetto di nuovi concorrenti era scontato. Inoltre ogni anno arrivato gieffini in corsa e spesso anche in gruppi di 3,4,5 persone. Io più che sul numero mi concentrerei suoi profili dei nuovi arrivati, quasi tutti simpatici, allegri e giocosamente trash. Questo cast dopo il caso Bellavia è stato macchiato (almeno in parte) e c’era bisogno di un po’ di brio e spensieratezza in quella casa.

Comunque si capisce che Giaele sia LA concorrente perché una delle prime cose che ha detto ieri notte, riguardo i nuovi, è stata “Si vede che questo GF è molto scarso, per questo hanno fatto entrare 6 persone. Non è una cosa buona” 💀#GFvip — Paola. (@Iperborea_) November 4, 2022