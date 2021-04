Maria Teresa Ruta è stata una delle colonne portanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip fra drammi personali, amori del passato ed amicizie. L’ex vippona, tuttavia, nonostante i cinque mesi di reclusione a Cinecittà, parteciperebbe volentieri ad un altro reality show: Temptation Island.

“Mi piacerebbe molto partecipare a Temptation Island, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”, ha dichiarato ai microfoni di Radio BlaBlaNetwork.

Un sogno irrealizzabile che sarebbe stato per la Ruta il quarto reality della carriera dopo L’Isola dei Famosi (2003), Pechino Express (2018) ed il GF Vip (2020-2021).

E’ notizia di ieri che, infatti, che Temptation Island tornerà anche quest’anno e per la prima volta dopo tre anni consecutivi, sparirà la doppia edizione: ce ne sarà una sola (probabilmente condotta da Filippo Bisciglia) e sarà come ai vecchi tempi, un ibrido fra concorrenti vip e nip.

L’edizione di soli vip è quindi definitivamente morta nel 2019 con la seconda ed ultima stagione, come confermato ai tempi da Maria De Filippi. La prima è stata condotta nel 2018 da Simona Ventura, mentre la seconda l’anno successivo da Alessia Marcuzzi, tornata poi anche nel 2020 ma con la versione classica.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini nel suo ultimo numero ha svelato che quest’anno le tre coppie di vip che sono state adocchiate dagli autori per partecipare sono: Alessio Guidi e Stephanie Bellarte (La Pupa e il Secchione e Viceversa), Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò (Grande Fratello Vip), Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (Grande Fratello Vip).

Gli Zengavò però hanno smentito la notizia proprio a Casa Chi.

“Sì sappiamo che tra poco comincia Temptation Island. Lo guarderemo da casa. Andrea è vero che l’ha fatto, ma non credo sia il nostro caso in questo momento. La nostra storia è iniziata da poco, quindi mi sembrerebbe prematuro andare in un programma così. Adesso no, ma in futuro non si sa. Non saremo in questa edizione, questo è certo! Nella prossima non lo sappiamo ma in questa sicuramente no. Vedremo in quelle prossime, io parlo di quella che va in onda quest’anno”.