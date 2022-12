Vippona della prima edizione incinta del suo primo figlio: “Ti farò da madre e da padre”

Mariana Rodriguez non ha fatto in tempo a tornare dalla sua esperienza in Honduras a Supervivientes che è rimasta subito incinta. A distanza di 24 ore dall’annuncio di Sophie Codegoni, un’altra ex vippona del Grande Fratello Vip aspetta infatti un figlio.

“Sei l’amore della mia vita? La risposta è: no, perché la vita è troppo corta per limitare i sentimenti che provo verso di te .🤍” – ha scritto l’ex vippona su Instagram – “Ti ho fatto con l’amore più puro è più nobile che l’essere umano possa provare … 🦋 Giuro su Dio che ci sarò sempre per te , fino la fine dei miei tempi, che ti farò di madre, di padre, di migliore amica… Nessuno ha detto che sarà facile ma nemmeno impossibile, la mamma lotterà ogni giorno della sua esistenza per portarti sempre avanti. 🤍 Welcome to my life 🤍”.

Il bambino si chiamerà Noa Maria e nonostante Mariana Rodriguez abbia scritto che gli farà “da madre e da padre” un padre effettivamente lo avrebbe: si tratta di Gianmaria Coccoluto.

Mariana Rodriguez, prima di Gianmaria Coccoluto ha avuto un flirt con Stefano De Martino