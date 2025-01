Vippona del GF Vip: “Sono tradita, tra le più tradite d’Italia”

Non solo Selvaggia Lucarelli ha parlato dei presunti tradimenti di Sonia Bruganelli, ma anche Caterina Balivo nel suo programma “La Volta Buona”. Durante l’episodio, era presente Wilma Goich, un’ex concorrente del Grande Fratello Vip e nota cantante, la quale ha condiviso la sua esperienza riguardo ai tradimenti, dichiarando di essere tra le donne più tradite d’Italia.

Wilma ha espresso di sentirsi vittima di numerosi tradimenti da parte di Edoardo Vianello, commentando le sue reazioni ogni volta che veniva scoperto. Nonostante Vianello affermi il contrario, Goich ha negato di aver tradito lui, chiarendo la loro situazione congiunta. Ha spiegato che erano separati in casa e dormivano in stanze diverse: lui frequentava una donna che sarebbe poi diventata la sua seconda moglie, mentre lei iniziò una nuova relazione.

Wilma ha affermato: “Se quelle si chiamano corna, allora sì, allora ho fatto le corna.” Ha sottolineato che Edoardo ha sempre avuto la tendenza a tradire anche le sue altre mogli, dando l’impressione che fosse nel suo carattere. Ha anche riflettuto sulla possibilità che possa tradire la sua attuale consorte, ma esprimendo il desiderio che ciò non accada. Inoltre, ha raccontato di episodi in cui lo ha sorpreso in flagranza di tradimento, uno in particolare a Milano quando, durante un’improvvisata, lo ha visto uscire con una donna a lei nota.

Nel corso dell’intervista, Goich ha rivelato di aver ricevuto telefonate da persone che le segnalavano i tradimenti di Vianello. Per aggiungere peso alle sue affermazioni, ha descritto un’agenda che Vianello possedeva, contenente 600 nomi di donne con segni particolari, rivelando il suo obiettivo di arrivare a mille. La conversazione ha messo in luce un quadro accattivante e complesso delle relazioni di Wilma, mostrando la vulnerabilità e le esperienze di una donna che ha vissuto sotto il peso dei tradimenti, oltre a una visione sincera sul mondo delle celebrità e delle loro relazioni.