VIPNAJI 8Pcs Candele Profumate Regalo,Regalo Donna,Set Candele Profumate,Cera di Soia Naturale,per Anniversario Natale San Valentino Festa della Mamma Yoga, Decorazione

Candele Profumate

Prodotto-Specifiche





Profumo:

Vaniglia, Lavanda, Limone, Rosmarino, Gelsomino, Fragola, Primavera, Menta Piperita



Dimensione della candela singola:

6.5 x 6.5 x 4.5 cm



Peso:

2.5oz/pezzo



Tempo di combustione:

16-18 ore



Il pacchetto include:

set di regalo di 12 candele per aromaterapia

100% di cera di soia



Queste candele profumate sono realizzate con cera di soia naturalmente pura e oli naturali di aromaterapia, stoppini senza piombo in tessuto 100% cotone Queste candele profumate sono realizzate con cera di soia naturalmente pura e oli naturali di aromaterapia, stoppini senza piombo in tessuto 100% cotone

4 tipi di fragranze popolari



Set Candele Profumate lascia che il tuo corpo e la tua mente sentano il tuo momento di pace nella fragranza. Ti regalerà un’esperienza di fragranza indimenticabile. Set Candele Profumate lascia che il tuo corpo e la tua mente sentano il tuo momento di pace nella fragranza. Ti regalerà un’esperienza di fragranza indimenticabile.

Regali di candele per donne madri



Le candele da viaggio portatili confezionate con una graziosa confezione regalo. Regalo perfetto per madre, donne e amici.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6,5 x 0,03 x 4,5 cm; 70,87 grammiProduttore ‏ : ‎ VIPNAJIASIN ‏ : ‎ B09BQ5PFSQNumero modello articolo ‏ : ‎ VIPNAJIAggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

100% Cera di Soia Naturale — Queste candele profumate sono realizzate con cera di soia naturalmente pura e oli naturali di aromaterapia, stoppini senza piombo in tessuto 100% cotone, Le candele bruciano in modo più pulito, senza fumo nero, bruciano più uniformemente e sono più sicure da usare.

Tempo di Combustione Lungo — 2,5 OZ / Ogni candela e ora di combustione: 16-18 ore, Le candele profumate portano una fragranza dolce e tenera per creare un’atmosfera piacevole e calmare la mente, goditi appieno il rilassante mondo dell’aromaterapia.

Migliore Scelta del Set Regalo — Ogni candela di latta ha un motivo squisito, Il set candeled viene fornito ben confezionato e incartato in regalo, perfetto regalo per Natale, compleanno, anniversario o festa della mamma.

Garanzia di Soddisfazione al 100% — Le candele profumate non solo possono rilassare la mente e il corpo, ma anche un ottimo aiuto per pulire l’aria e creare atmosfera. La confezione è bellissima, un lussuoso set regalo per donna, [ In caso di problemi con il prodotto, non esitare a contattarci. Offriamo ai clienti la garanzia di soddisfazione al 100%]