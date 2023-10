VIPGOOD 903XL Cartucce d’inchiostro Compatibili per HP 903 XL 903XL per HP Officejet 6950 6960 per OfficeJet Pro 6960 6970 All-in-One Stampante (Nero Ciano Magenta Giallo, 5-Pack)

Dal marchio

VIPGOOD si impegna a fornire ad ogni cliente un’esperienza di stampa VIP.

VIPGOOD insiste sull’utilizzo di tecnologie avanzate di ricerca e sviluppo e materiali di alta qualità per garantire una migliore esperienza utente per i clienti.

Ottimizziamo costantemente la confezione del prodotto, se ricevi la vecchia confezione, non preoccuparti perché la qualità è la stessa.

Best Sellers

Alta resa: 960 pagine per cartuccia 903xl nero, 825 pagine per cartuccia 903xl a colori (copertura del 5% di A4)

Compatibile per: HP OfficeJet 6960 6950 All-in-One Stampante, OfficeJet Pro 6970 6960 All-in-One Stampante

VIPGOOD 903xl cartucce d’inchiostro sostituzione per HP903 XL Multi-pack

VIPGOOD ti offre una stampa di testo chiara e colori stabili per aiutarti a registrare preziosi momenti di lavoro, studio e vita

45,89 €