Vipere in Trekking: Dove Trovarle e Come Difendersi

Trekking e vipere in Italia: guida per affrontare il rischio

Con l’arrivo della bella stagione, il trekking nei sentieri montani e collinari diventa una delle attività più popolari. Tuttavia, è importante essere consapevoli della possibilità di incontri ravvicinati con le vipere, l’unico serpente velenoso presente in Italia. È fondamentale sapere dove si trovano per prevenire situazioni di rischio.

In Italia esistono cinque specie di vipere: la vipera comune, il marasso, la vipera dal corno, la vipera di Orsini e la vipera dei Walser. La Sardegna è l’unica regione priva di questi serpenti, mentre il resto del Paese, in particolare il Nord, presenta una maggiore densità di vipere. Nelle Prealpi lombarde si può spesso incrociare la vipera comune, mentre il marasso si avvista nelle Alpi Liguri e Marittime, oltre che in Trentino e Friuli. Negli Appennini, per esempio nelle zone tosco-emiliane e abruzzesi, è possibile imbattersi in vipere a quote elevate.

Per ridurre i rischi, è consigliabile indossare abbigliamento idoneo, come pantaloni lunghi e scarponi alti. Inoltre, portare un bastone da trekking può essere utile: picchiettando il terreno si avvertono gli animali nascosti, che tendono a allontanarsi. È consigliato evitare di sedersi su muretti o massi caldi, luoghi prediletti dalle vipere.

In caso di incontro, mantenere la calma è fondamentale: le vipere attaccano solo se si sentono minacciate. È meglio osservare da lontano e allontanarsi con cautela. Conoscere l’habitat delle vipere e le giuste precauzioni rende il trekking un’esperienza più sicura e piacevole.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it