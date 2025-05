Vipera della sabbia: veleno e primi soccorsi utili

Un trentenne di San Marino è stato morso da una vipera della sabbia, subendo gravi conseguenze. L’incidente, avvenuto per la seconda volta dopo un analogo morso nel luglio 2023, ha richiesto l’uso di un antidoto, procurato dalla Croce Rossa in Svizzera. Inoltre, l’uomo ha ricevuto una multa di 4.500 euro per la detenzione illegale del rettile.

La vipera della sabbia, presente principalmente in Africa e Medio Oriente, è un predatore notturno che può raggiungere i 60 centimetri di lunghezza. Anche se generalmente non attacca l’uomo, diventa aggressiva se minacciata. Il veleno di questa specie può essere mortale, causando emorragie e necrosi. Per questo motivo, la prima volta che il trentenne fu morso, necessitò di terapia intensiva.

Stefano Mazzotti, direttore del Museo di Scienze Naturali di Ferrara, ha sottolineato che la vipera della sabbia è una specie non autoctona in Italia, la cui importazione e detenzione è vietata dalle leggi nazionali e internazionali, come la CITES. Le normative riguardano sia animali vivi che parti di essi.

In Italia, esistono quattro specie di viperidi; la più comune è la vipera aspis. Sebbene vi sia un rischio di incontri casuali, Mazzotti rassicura che il pericolo rappresentato da questi serpenti non è sempre elevato. È importante prestare attenzione nell’ambiente naturale e adottare precauzioni, specialmente durante le attività all’aperto. In caso di morso, il primo intervento consiste nel limitare il movimento e contattare un pronto soccorso.

