Vip svela gli incontri privati con Corona: “Cosa succedeva con Fabri”

Nell’estate del 2023, Giacomo Urtis ha attirato l’attenzione della stampa rivelando una mezza proposta di matrimonio da parte di Fabrizio Corona. Ospite a La Zanzara, Urtis ha fatto outing, dichiarando di essere bisessuale e di aver avuto incontri fisici con l’ex re dei paparazzi. Dopo quasi due anni, ha ripreso a parlare del suo legame con Corona nell’intervista con Sabrina Bambi nel programma Perse, rivelando dettagli intimi. Urtis ha confermato di aver avuto rapporti con diversi vip, tra cui calciatori e Rodrigo Alves, oggi Jessica Alves, con cui ha avuto una relazione seria.

Urtis ha affermato di conoscere Corona da molti anni, precisando che l’ex paparazzo gli aveva proposto di sposarlo e gli aveva anche regalato un anello. Ha descritto la loro intimità, sottolineando che era felice della loro relazione, pur ammettendo che Corona può essere problematico e che fa uso di “aiutini”. La conversazione si è spostata sulla bisessualità di Corona, affermando chiaramente che non ci sono dubbi al riguardo. Urtis ha anche contestato la situazione attuale, sentendosi rifiutato dopo essere stato scaricato pubblicamente durante un’intervista a Belve. Indossando un velo in segno di ribellione, ha inteso rappresentare tutte le donne che, secondo lui, sono state sfruttate da Corona, illustrando la sua esperienza in modo provocatorio. Urtis ha evocato sentimenti contrastanti, dichiarando che mentre Corona lo incoraggiava, in realtà, lui percepiva una diversa realtà emotiva.