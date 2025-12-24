11.7 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Gossip

Vip morti nel 2025

Da stranotizie
Vip morti nel 2025

Si sta concludendo un altro anno e il momento di riflettere sui personaggi famosi che ci hanno lasciato. L’elenco dei vip scomparsi è lungo e comprende nomi noti dello spettacolo, del cinema, della televisione, della moda, cantanti, direttori d’orchestra, sportivi e figure religiose come Papa Francesco.

A gennaio, la stilista Rosita Missoni è morta all’età di 93 anni, seguita da Jean Marie Le Pen, fondatore del partito francese Rassemblement National, e dal fotografo Oliviero Toscani. Il regista David Lynch è scomparso a 78 anni, lasciando un’eredità di capolavori come “Blue Velvet” e “Twin Peaks”.

A febbraio, la morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema. Gene Hackman, attore premio Oscar, è morto probabilmente il 18 febbraio per cause naturali. La giovane attrice Michelle Trachtenberg, nota per i suoi ruoli in “Gossip Girl” e “Buffy l’ammazzavampiri”, è morta a 39 anni per un arresto cardiaco.

A marzo, l’attrice Eleonora Giorgi è scomparsa a 72 anni, seguita dal giornalista sportivo Bruno Pizzul e dall’ex campione dei pesi massimi George Foreman. A aprile, l’attore Val Kilmer, noto per i suoi ruoli in “The Doors” e “Batman Forever”, è morto a 65 anni, mentre l’attore comico Antonello Fassari è scomparso a 73 anni. Papa Francesco, il 266esimo Pontefice della Chiesa cattolica, è morto il 21 aprile all’età di 88 anni.

A maggio, il pugile Nino Benvenuti, campione olimpico e mondiale, è morto a 87 anni, seguito dal fotografo documentarista Sebastião Salgado. A giugno, lo scultore Arnaldo Pomodoro è scomparso a 99 anni, mentre l’attrice Lea Massari, nota per i suoi ruoli in “L’avventura” e “8 e mezzo”, è morta a 91 anni.

A luglio, l’attaccante del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale all’età di 28 anni, mentre l’attore Michael Madsen, noto per i suoi ruoli in “The Doors” e “Thelma & Louise”, è scomparso a 67 anni. Il “principe delle tenebre” Ozzy Osbourne è morto il 22 luglio a 76 anni, seguito da Hulk Hogan, leggendario wrestler e attore, a 71 anni.

A agosto, il fotografo Gianni Berengo Gardin è scomparso all’età di 90 anni, mentre l’astronauta Jim Lovell, comandante della missione Apollo 13, è morto a 97 anni. Pippo Baudo, conduttore televisivo e simbolo della tv nazionale, è scomparso a 89 anni.

A settembre, il giornalista e conduttore televisivo Emilio Fede è morto all’età di 88 anni, seguito dallo stilista Giorgio Armani a 91 anni. La scrittrice e giornalista Stefano Benni è scomparso a 76 anni, mentre l’attivista di destra Charlie Kirk è stato ucciso negli Stati Uniti. L’attore Robert Redford, noto per i suoi ruoli in “Butch Cassidy” e “La stangata”, è morto a 89 anni, mentre l’attrice Claudia Cardinale, simbolo del cinema italiano, è scomparsa a 91 anni.

A ottobre, l’etologa britannica Jane Goodall è morta a 91 anni, seguita dall’attore Remo Girone e dall’attrice Diane Keaton, nota per i suoi ruoli in “Il padrino” e “Annie Hall”, a 79 anni. A novembre, il satirista Giorgio Forattini è scomparso a 94 anni, mentre il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio è morto a 69 anni. Le sorelle Alice e Ellen Kessler, note per il loro duo comico, sono scomparse a 95 e 93 anni, mentre la cantante Ornella Vanoni è morta a 91 anni.

A dicembre, il tennista Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, è scomparso a 92 anni, seguito dalla scrittrice Sophie Kinsella, nota per i suoi romanzi di successo come “I love shopping”, a 55 anni. Infine, il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles.

Articolo precedente
Grosseto esige massima efficienza nella raccolta rifiuti
Articolo successivo
Baku: la rivoluzione della mobilità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.