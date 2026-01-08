VIP leader mele biologiche Europa

L’Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta rafforza la propria posizione di principale fornitore di mele biologiche in Europa grazie all’impianto di confezionamento BIO integrato nella cooperativa JUVAL. Questo stabilimento, dedicato al 100% alla lavorazione di mele biologiche, rappresenta un nodo strategico della filiera VIP, garantendo qualità premium costante, disponibilità continua per dodici mesi e reattività alle richieste dei clienti unica nel mercato europeo.

L’integrazione tra tecnologie avanzate di stoccaggio, cernita e confezionamento permette a VIP di offrire un prodotto eccellente con continuità durante tutto l’anno. Le mele vengono conservate nel magazzino a scaffalature alte, in celle ad atmosfera controllata che assicurano la catena del freddo dal conferimento fino alla spedizione. Un ruolo centrale è svolto dal sistema di gestione completamente digitalizzato che applica il principio FIFO e monitora in tempo reale stock, qualità e rotazione dei lotti.

Gerhard Eberhöfer, Product Manager Bio di VIP, spiega: “La nostra leadership tecnologica ci permette di garantire mele BIO di qualità eccellente per dodici mesi all’anno. Processi rigorosi, continuità di fornitura e affidabilità operativa rafforzano ogni giorno il ruolo di VIP come principale fornitore di mele biologiche in Europa.”

JUVAL dispone di una capacità di cernita di 60 cassoni da 300 kg/ora e di dodici linee di confezionamento moderne, capaci di lavorare fino a 175 tonnellate al giorno. La combinazione tra capacità produttiva, accesso immediato ai volumi stoccati e digitalizzazione delle operazioni consente a VIP di rispondere tempestivamente alle richieste individuali dei clienti e di gestire grandi ordini in tempi molto brevi.

Stephan Gorfer, direttore dello stabilimento, commenta: “JUVAL è una struttura unica nel suo genere: l’automazione, il magazzino ad alta efficienza e le nostre linee di confezionamento garantiscono qualità, rapidità e totale tracciabilità.”

La tecnologia è anche alla base del progetto Biography, che permette la completa tracciabilità del prodotto fino al singolo produttore. Il consumatore può scoprire la storia dell’agricoltore che ha coltivato le mele presenti nella confezione semplicemente scansionando il QR code dedicato.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la sostenibilità: l’impianto fotovoltaico installato sui tetti della cooperativa copre fino al 65% del fabbisogno energetico dello stabilimento, riducendo l’impatto ambientale e aumentando l’indipendenza energetica.

Grazie alla combinazione di tecnologie moderne, innovazione continua e affidabilità garantita, VIP consolida così il proprio ruolo di leader del BIO in Europa, offrendo al mercato un prodotto sicuro, trasparente e di qualità costante tutto l’anno.