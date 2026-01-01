9.9 C
Vip italiani festeggiano il Capodanno in Lombardia

Vip italiani festeggiano il Capodanno in Lombardia

Milano ha celebrato l’inizio del nuovo anno con i vip di casa che hanno ricordato i momenti più importanti dell’anno appena concluso e hanno fatto i migliori auguri per i prossimi dodici mesi. Alcuni, come Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, hanno trascorso il Capodanno al caldo, mentre altri, come il conduttore Gianluca Gazzoli, hanno preferito la montagna. Tutti hanno condiviso una tavolata con famiglia e amici, alcuni con un dress code rosso. Per coloro che hanno affrontato un anno complesso, il Capodanno è stato il momento di voltare pagina e confidare in un nuovo anno sereno.

