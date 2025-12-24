10.5 C
Vip italiani diventati genitori

Il 2025 è stato per alcuni personaggi famosi l’anno in cui rivedere le proprie priorità. Cantanti, influencer, ma anche sportivi e attori hanno vissuto la gioia di veder nascere un figlio. Dopo i pancioni sfoggiati sui social e i baby shower curati nei minimi dettagli, è poi arrivato il momento di condividere l’emozione di vedere la propria famiglia che si allarga. Il secondogenito per alcuni di loro: Giuliano Sangiorgi è diventato papà bis il 23 marzo con la nascita di Michele, e anche Valentino Rossi ha accolto la sua seconda figlia, Gabriella, il 4 gennaio.

Tra i vip che hanno festeggiato la nascita dei loro figli ci sono anche Cecilia Rodriguez e Gianmarco Tamberi. Una delle storie più emozionanti è quella di Caterina Murino, che è diventata mamma a 47 anni. Il 21 agosto ha dato alla luce Demetrio Tancredi, un sogno coltivato per anni che si è finalmente realizzato. La gravidanza non è stata facile, ma dopo tanta delusione l’attrice ha potuto stringere tra le mani il proprio piccolo. La notizia della nascita del piccolo Demetrio è stata condivisa con una foto e un messaggio sui social, in cui si legge: «Mamma e papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni».

